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AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor?

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Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF) tarafından düzenlenen yaz okulu ve sınavlarına dair merak edilenler haberimizde yer alıyor. AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor ve sınavları ne zaman gerçekleşecek? Detaylar için takipte kalın.

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü başlamış ve 5 Temmuz 2024 Cuma günü sona ermişti. Yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak. Öğrenciler, yaz okulunda en fazla beş ders seçebilirler ve eksik kredilerini tamamlayabilirler veya başarı notlarını yükseltme şansı bulabilirler?. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos günü düzenlenecek.

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor?

AÖF BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

AÖF yaz okulu kayıtları 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü başlamış ve 5 Temmuz 2024 Cuma günü sona ermişti.

AÖF ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİ (LİNK)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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