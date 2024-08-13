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AÖF YAZ OKULU SINAVI: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi sorgula!

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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavının tarih ve saati merak ediliyor. AÖF öğrencileri, sınav giriş belgesini nasıl ve nereden sorgulayacakları konusunda bilgi arayışında.

AÖF yaz okulu sınavlarının tarihleri ve saatleri genellikle her yıl ÖSYM tarafından belirlenen akademik takvimde ilan ediliyor. Adaylar,Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarının ne zaman olacağını merak ediyor. Sınava giriş belgesinin nereden sorgulanacağı araştırılıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi sorgula

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos günü Cumartesi sabah saatlerinde uygulanacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi sorgula!

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF 2024-2025 yılı kayıtları 19 Ağustos - 23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BELGE SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ösym Aöf Aöf Gündem Eğitim Haberler

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