AÖF YAZ OKULU SINAVI: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi sorgula!

AÖF yaz okulu sınavlarının tarihleri ve saatleri genellikle her yıl ÖSYM tarafından belirlenen akademik takvimde ilan ediliyor. Adaylar,Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarının ne zaman olacağını merak ediyor. Sınava giriş belgesinin nereden sorgulanacağı araştırılıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi sorgula

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos günü Cumartesi sabah saatlerinde uygulanacak.