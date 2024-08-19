AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı!
AÖF sonuçları açıklandı mı? Açık öğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Öğrenciler, sınav sonuçlarını AÖF sonuç sorgulama ekranından öğrenebilecekler. Açıklanma tarihi ve diğer detaylar hakkında bilgi almak için AÖF'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları, öğrenciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, AÖF sonuçları açıklandı mı? Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi var mı? AÖF sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşabilirsiniz? Detaylar haberimizde!
AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos günü gerçekleşti. AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.
AÖF KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?
AÖF kayıtları 19- 23 Ağustos tarihlerinde alınacak. Online kayıtlar aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleşecek.