Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, AÖF Sınav yerleri nasıl öğrenilir? Sorusunu merak ediyor. AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sorusu de merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, AÖF Sınav yerleri nasıl öğrenilir? AÖF Sınav yeri öğrenme işlemi nasıl yapılır?

AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AÖF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

Öğrenciler sınav öncesi AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir? Sorusu başta olmak üzere birçok detayı merak etmekte ve internet üzerinde araştırmakta. Peki, AÖF Sınav yerleri nasıl öğrenilir? AÖF Sınav yeri öğrenme işlemi nasıl yapılır?

AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2023 - 2024 AÖF güz dönemi vize sınavı 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacaktır. AÖF vize sınavı yüz yüze yapılacaktır. AÖF vize sınavına girecek olan adaylar, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilirler. Belgelerini çıktı olarak alabilirler.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAVINDA KALEM VERİLİYOR MU?

AÖF sınavına gelirken kalem, kalemtıraş ve silginizi yanınızda getirmelisiniz. Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen sınavda öğrencilere kalem, kalemtıraş ve silgi verilmemektedir. Ayrıca Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı: 9- 10 Aralık 2023

Güz Dönem Sonu Sınavı: 20- 21 Ocak 2024

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 20- 21 Nisan 2024

Bahar Dönem Sonu Sınavı: 25- 26 Mayıs 2024