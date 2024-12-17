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AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir?
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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açık öğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Öğrenciler, sınav sonuçlarını AÖF'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi, Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulacak. "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?" ve "AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamalara göre, sınav sonuçları kısa süre içinde erişime açılacak. Öğrenciler sonuçlarını, AÖF resmi web sitesi üzerinden veya Anadolu Üniversitesi mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilecekler. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? Detaylar haberimizde...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF güz dönemi vize sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşti. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir?

AÖF SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçları açıklandığında, öğrenciler sonuçlarına Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi veya AÖF Öğrenci Otomasyonu üzerinden ulaşabilir. Anadolu Üniversitesi AÖF Öğrenci Girişi'ne ( https://aof.anadolu.edu.tr ) T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

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