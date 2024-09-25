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AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri!

AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri!
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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi kayıt yenileme tarihleri öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. AÖF tarafından yapılan açıklamaya göre, güz dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Öğrenciler, belirlenen tarihler arasında kayıtlarını yenileyebilecekler.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, her yıl belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilmektedir. 2024 yılı güz dönemi için kayıt yenileme süreci, öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Bu süreçte, kayıt yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağı ve harç ücretlerinin ne zaman yatırılacağı gibi detaylar önem taşıyor. Peki, AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF kayıt yenileme tarihleri!

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN?

2024 güz dönemi için kayıt yenileme işlemleri, 7-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu tarihler arasında kayıt yenileme işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin, ders seçimleri ve diğer işlemleri yapma hakları bulunmamaktadır.

AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF kayıt yenileme tarihleri!

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF öğrencileri, güz dönemi kayıt yenileme işlemlerini online olarak gerçekleştirebilmektedir. Kayıt yenileme işlemi için öğrencilerin, öncelikle Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi üzerinden AÖF sistemine giriş yapmaları gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra, "Kayıt Yenileme" bölümünden gerekli adımları takip ederek işlemlerini tamamlayabilirler.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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