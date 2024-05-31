AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? #9997 AÖF geçme notu kaç?

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) bahar dönemi dönem sonu sınavları tamamlandı. Sınav stresini geride bırakan öğrenciler, sonuç duyurusuna odaklandı. Peki, AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? AÖF geçme notu kaç? İşte merak edilenler...

AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açıköğretim sınavlarının sonuçları genellikle 15 gün içerisinde erişime açılıyor. Bu sebeple, AÖF sınav sonuçlarının Haziran ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi'nde ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin dersi başarıyla tamamlamaları için vize ve final sınav ortalamasının 35'in üzerinde olması gerekmektedir.