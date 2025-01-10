AÖF GİRİŞ | AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Anadolu Üniversitesi'nin düzenlediği AÖF final sınavları, belirlenen tarihlerde yapılacak. Sınav öncesinde, öğrencilerin sınav giriş belgelerini kontrol etmeleri ve sınav merkezlerini öğrenmeleri gerekiyor. AÖF sınav giriş belgesine erişim için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği sıklıkla sorulan sorular arasında yer alıyor. AÖF final sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte, AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 eğitim yılı sınav takvimine göre, Güz Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş yerleri henüz açıklanmamıştır. Genellikle sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce erişime açılmaktadır.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ( https://aosogrenci.anadolu.edu.tr ) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav giriş belgelerini alabilirler.