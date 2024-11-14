AÖF (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi) öğrencileri, 2024-2025 güz dönemi vize sınavlarının tarihlerini heyecanla bekliyor. Bu önemli sınavlar, öğrencilerin eğitim hayatları açısından büyük bir yer tutuyor. 2024 yılı için belirlenen vize sınav tarihleri 7-8 Aralık 2024 olarak açıklandı. Bu tarihler, AÖF lisans ve ön lisans öğrencileri için dönemin kritik anlarından biri olacak. Peki, AÖF Açık öğretim sınavları ne zaman? AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Detaylar haberimizde...

AÖF AÇIK ÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF) sınav yerleri sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından belli olacak. Güz Dönemi AÖF ara sınavları; 7-8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav giriş belgesi henüz yayınlandı. AÖF sınav giriş belgesi https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden görüntülenebilecek.