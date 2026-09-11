Antalyaspor'da Sinan Kaloğlu teknik direktör olarak göreve getirildi
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TFF 1. Lig'in ilk 6 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor, evinde Sivasspor'a kaybettikten sonra teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollarını ayırdı. Yerine Sinan Kaloğlu getirildi.
Antalyaspor'da Sinan Kaloğlu sesleri
TFF 1. Lig'in ilk 6 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan, son olarak da evinde Sivasspor'a kaybedince teknik direktör Bülent Korkmaz'la yolları ayıran Antalyaspor'da takımın başına Sinan Kaloğlu geçiyor. TFF 1. Lig’de üst üste aldığı mağlubiyetlerle hayal kırıklığı yaşayan Antalyaspor’da Bülent Korkmaz’la yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı.