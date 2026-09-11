Antalyaspor'da Sinan Kaloğlu teknik direktör olarak göreve getirildi

Antalyaspor'da Sinan Kaloğlu sesleri



TFF 1. Lig'in ilk 6 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan, son olarak da evinde Sivasspor'a kaybedince teknik direktör Bülent Korkmaz'la yolları ayıran Antalyaspor'da takımın başına Sinan Kaloğlu geçiyor. TFF 1. Lig’de üst üste aldığı mağlubiyetlerle hayal kırıklığı yaşayan Antalyaspor’da Bülent Korkmaz’la yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı.