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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal hangi partide siyaset yapıyor?

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal hangi partide siyaset yapıyor?
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ümit Uysal izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ümit Uysal kaç yaşında, nereli? Ümit Uysal hayatı ve biyografisi! Ümit Uysal kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ümit Uysal hakkında araştırmalar yapılıyor. Ümit Uysal kimdir? Ümit Uysal kaç yaşında, nereli? Ümit Uysal hayatı ve biyografisi!

ÜMİT UYSAL KİMDİR?

Ümit Uysal 1970 yılında doğdu.

1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Üniversite yıllarında edebiyat dergilerinde öyküler yazdı. Sinema ve tiyatroya meraklıydı.

Memleketi Antalya'da 1991 yılında avukatlığa başlayan Uysal, 9 Eylül 1992'de yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.Kurucu il meclisinde görev yapan Uysal, il yönetim kurulu üyeliği ve gençlik kolları başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında 31 yaşındayken il başkanı seçildi.

Partisi, Uysal'ın il başkanlığını yaptığı 2002 yılında yapılan genel seçimlerde Antalya'da 13 milletvekilliğinden 8'ini kazandı.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterildi. 'Komşularım' diye seslendiği Muratpaşalıların tercihiyle belediye başkanı oldu. Yeniden aday gösterildiği 2019 yerel seçimlerini kazanarak başkanlık görevine devam eden Uysal, Mart 2024'te yüzde 62.3'lük oy oranıyla yeniden Muratpaşa Belediye Başkanı seçildi.

Uysal evli ve iki çocuk babasıdır.

İyi derecede İngilizce bilen Ümit Uysal'ın, "Lavinya'nın Aşkla İmtihanı" isimli yayımlanmış öykü kitabı bulunmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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