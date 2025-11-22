Antalya, 50 Ülkeden 856 Şefi Ağırlıyor

Türkiye'nin en prestijli gastronomi ve mutfak yarışmalarından biri olan GastroAntalya 6. Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması, Akdeniz Şefler Kulübü Derneği organizasyonuyla Antalya'da kapılarını açtı.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, 50 farklı ülkeden 278'i uluslararası, 578'i Türk olmak üzere toplam 856 şefi bir araya getiriyor.

Açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Vali Yardımcısı Salih Yüce, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve çok sayıda şef ile vatandaş katıldı.

Vali Şahin: "Antalya, Gastronominin Merkezi Haline Geldi"

Etkinlikte konuşan Vali Hulusi Şahin, GastroAntalya'nın her yıl geliştiğini belirterek, Antalya'nın zengin coğrafyası, verimli toprakları ve ürün çeşitliliği sayesinde köklü bir gastronomiye sahip olduğunu dile getirdi.

Vali Şahin, "Bu fırsatları değerlendirerek turizm ile gastronominin birbirine çok yakıştığı bu yapıyı daha da büyütmenin arayışı içindeyiz. Bu nedenle coğrafi işaretlerden kültürel öğelerimize kadar pek çok alanda özel bir çaba gösteriyoruz," dedi. Şahin, kentin şeflerin buluşma noktası ve gastronominin merkezi haline geldiğini, dünyanın gastronomi merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini sözlerine ekledi.

Akdeniz Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şef Bilal Yüreğir ve emeği geçenleri tebrik eden Vali Şahin, konuşmasının ardından heyetle birlikte mutfak stantlarını gezdi.

21-23 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan buluşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin mutfakları, "GastroAntalya Vefa Mutfağı" adı altında özel bir bölümde sergilenecek.