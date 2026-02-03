Haberler

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Güncelleme:
Ablasının ölümünün ardından zor günler geçiren Bahar Candan, ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Candan'ın midesi yıkandı, hayata döndürüldü.

  • Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, annesine 'Ablamın yanına gitmek istiyorum' mesajı gönderdikten sonra ilaç içerek intihara teşebbüs etti.
  • Bahar Candan, sağlık ekipleri tarafından yaşadığı rezidansta bilinci kapalı halde bulundu ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
  • Hastanede midesi yıkanan Bahar Candan'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl 20 Haziran'da anoreksiya nervoza nedeniyle yaşamını yitiren Nihal Candan'ın ardından zor günler geçiren sosyal medya fenomeni Bahar Candan, ilaç içerek intihara teşebbüs etti.

"ABLAMIN YANINA GİTMEK İSTİYORUM" MESAJI

Edinilen bilgilere göre Bahar Candan, önceki gece annesi Umut Candan'a "Ablamın yanına gitmek istiyorum" mesajını gönderdi. Mesajın ardından bir kutu ilaç içtiği öğrenilen Candan için annesinin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

BİLİNCİ KAPALI HALDE BULUNDU

Sağlık ekipleri, Bahar Candan'ı yaşadığı rezidansta bilinci kapalı halde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Candan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MİDESİ YIKANDI, HAYATA TUTUNDU

Hastanede midesi yıkanan Bahar Candan'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Tedavisinin ardından açıklama yapan Candan, yaşadığı psikolojik baskıya dikkat çekti. Bahar Candan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İnsanlar çok acımasız. Gülünce güldü diyorlar, ağlayınca şov yaptı diyorlar. Dayanamıyorum acımasızlığa."

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
