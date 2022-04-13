Annenin Sırrıdır Çocuk oyuncuları kim? Annenin Sırrıdır Çocuk uyarlama mı? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi senaristi kimdir?
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TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk yakında başlayacak. Dizinin başlamasına yakın izleyiciler, Annenin Sırrıdır Çocuk konusu ne, oyuncuları kimler? Annenin Sırrıdır Çocuk uyarlama mı? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi senaristi kimdir? merak etti. Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk neyi anlatıyor? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin oyuncuları kimlerdir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Annenin Sırrıdır Çocuk oyuncuları kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, başrollerini Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Annenin Sırrıdır Çocuk konusu ne, oyuncuları kimler? Annenin Sırrıdır Çocuk uyarlama mı? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi senaristi kimdir?
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi yakında TV8'de başlayacak. Dizinin başlama tarihi henüz belli olmadı.
- İrem Helvacıoğlu - Defne
- Selin Yeninci - Meryem
- Engin Öztürk - Sadun
- Olgun Toker - Çınar
- Ahmet Varlı - Nuh
- Sacide Taşaner - Sabriye
- Demet Gül - Türkan
- Selim Erdoğan - Reha
- Birgül Ulusoy - Fidan
- Mine Kılıç - Sedef
"Üstünü örttüğümüz her şeyin altında kalırız."
"Ben Meryem... Köksüz... Yuvasız... Neden böyle olduğumu anlamanız için çocukluğumu bilmeniz gerek... Anlatmak çok zor ama... Sadece sevgisiz büyüdüğümü bilin şimdilik... Benim gibi masum, küçücük bir çocukken sevilmeyenler içlerindeki boşluğu doldurmak için yalan söylerler. Ta ki... O boşluğu dolduran gerçeğinizi bulana kadar. Benim için o gerçek annelik... Defne'yle yollarımızı kesiştiren de bu... Birkaç ay sonra çocuğumuzu kucağına alacak iki anneyiz biz... Bir araya gelişimiz kaderin sırlı oyunlarında gizli…"