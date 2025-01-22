Annem Ankara yok mu, neden yok? Annem Ankara yeni bölüm bu hafta yok mu, ne aman yayınlanacak?
Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara, bu akşam 8. bölümüyle izleyiciyle buluşması planlanıyordu. Ancak, Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinin ardından ilan edilen milli yas nedeniyle dizilerin yayın akışıyla ilgili belirsizlik devam ediyor. İzleyiciler, Kanal D'nin yayın programında bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek için bekliyor. Annem Ankara yok mu, neden yok?
Bolu Kartalkaya'daki yangın felaketi nedeniyle Annem Ankara dizisinin bu akşam 8. yeni bölümünün ekrana gelmeyeceği açıklandı. İzleyiciler, dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda bilgi edinmek istiyor. Annem Ankara yok mu, neden yok? Annem Ankara yeni bölüm bu hafta yok mu, ne aman yayınlanacak?
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
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ANNEM ANKARA YOK MU, NEDEN YOK?
Annem Ankara 8. yeni bölüm Kanal D yayın akışında yer almıyor. Bolu, Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını sonrasında 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiği acı olay nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edilmişti. Salı akşamı ekrana gelmesi beklenen dizi ve programlar yerine dizilerin tekrar bölümleri yayınlanmıştı. Annem Ankara dizisi bu akşam tekrar bölümü ile aynı saatinde ekrana gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI (22 OCAK 2025)
Kanal D'nin bugünkü yayın akışında Annem Ankara 8. bölümü şu şekilde yer alıyor:
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü (Tekrar)
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara (Yeni Bölüm)
00:15 Arka Sokaklar (Tekrar)
02:30 Zalim İstanbul (Tekrar)
04:30 Kuzey Güney (Tekrar)