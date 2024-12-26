Annem Ankara son bölüm FULL İZLE! Annem Ankara 6. bölümde neler oldu?

Dram ve duygusallık dolu hikayesiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Annem Ankara, her hafta olduğu gibi bu hafta da heyecanlı bir bölümle ekranlara geldi. Son bölümde yaşanan kritik gelişmeler ve karakterler arasındaki çatışmalar, dizinin hayranlarını ekran başına topladı. "Annem Ankara 6. bölümde neler oldu?" sorusu ise dizi takipçileri arasında en çok konuşulan konuların başında geliyor. Peki, Annem Ankara 6. bölümde neler oldu? Detaylar haberimizde...

ANNEM ANKARA 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bağış'ın mezarlıkta babasının elini tutması evde fırtınalar kopmasına sebep olur. Başar ve Bağış'ın babalarıyla birlikte yaşamak istemesi Zuhal'in büyük oğlu Burak'la olan ilişkisini sıkıntılı bir noktaya getirir. Hasan'ın eve yerleşmesi sadece Burak'ı değil ev sahibini de rahatsız eder. Üstelik ekmek bayisinde yaşanan olaylarla mahallelinin de rahatsız olduğunu söyleyen ev sahibi Zuhal'den gitmesini ister. Ancak Zuhal geri adım atmaz. Soydaşlı ailesinin sıkı sıkıya birbirine kenetleneceği anlarda Suphi ise bambaşka bir belanın içine düşer. Hayat, Suphi'nin gönlüne, hiç ummadığı yerden darbe vurur.

Hasan'ın eve dönmesiyle tam her şey yoluna girmeye başlamışken, ekmek bayisinde çıkan yangın herkesi perişan eder. Hasan, hiç düşünmeden alevlerin ortasına atlar. Zuhal ve Burak ise Hasan'ın alevlerin içine atlamasıyla büyük bir korku yaşar.

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