Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi

İmamoğlu için Ankara'dan çıkıp geldi! İşte ilk sözleri
İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü

17 yaşındaki çocuk, anne, baba, kardeş ve anneannesini silahla öldürdü
Gazze'de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria'ya saldırdı

Rahat durmuyor! Baskın anı görüntüleri ortaya çıktı
Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı

Alman otomotiv devi Türkiye'den çekildi! Üretim tesisleri satılıyor

Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D'nin popüler dizisi 'Annem Ankara'nın yeni bölüm tanıtımında sürpriz bir isim dikkat çekti. Belçim Bilgin, Başak Angigün'ün kendi hayat hikayesinden esinlenerek yazdığı dizide 'Sevinç' karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Başarılı oyuncu Belçim Bilgin, Annem Ankara kadrosuna dahil oluyor. Başak Angigün'ün kendi hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı dizide Bilgin, Sevinç karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Dizinin bölüm arkası tanıtımında 'Sevinç' karakteriyle Belçim Bilgin'in yer alması, dengeleri değiştireceğini düşündürdü.

GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber'in yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Televizyon
img

Yeşilçam'ın yıldızından kötü haber!
img

Karbonmonoksit patlaması başladı: Mecbur olmadıkça camları açmayın
img

Kendisi duyurdu! İşte yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var

İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, kapı baca açmayın
Dün gece galibiyet alamadık! Ülke puanında son durum belli oldu

Ülke puanında son durum belli oldu
Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu

Atama kurasına Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
Dünya devleri gelebilir! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
Eski sevgilisinin kafasına sıkıp 'Öl lan namussuz' diyerek tekmeledi

Önce kafasına sıktı sonra 'Öl lan namussuz' deyip tekmeledi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.