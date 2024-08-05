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Annem Ankara dizisi ne zaman başlıyor? Annem Ankara dizisi oyuncuları!

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Annem Ankara dizisi kadrosunda kimler var? Annem Ankara dizisi ne zaman başlayacak? Annem Ankara dizisi nerede çekiliyor, hangi kanalda yayınlanacak? Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'un başrollerini paylaştığı Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara dizisi gündemde araştırılan konulardan. Peki Annem Ankara dizisi konusu ne?

Annem Ankara dizisi konusu ne? Annem Ankara dizisi kadrosunda kimler var? Annem Ankara dizisi nerede çekiliyor? Annem Ankara dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak merak konusu. İşte Annem Ankara dizisi oyuncuları ve dizinin konusu ile ilgili merak edilenler detaylarıyla haberimizde…

ANNEM ANKARA DİZİSİ KADROSUNDA KİMLER VAR?

Annem Ankara dizisi başrol oyuncuları Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür oldu. Zuhal ve Hasan çiftini canlandıran oyuncuların çocukları rolüne ise Durukan Çelikkaya ve Mustafa Enis Bilen hayat verecek.

Kadroda yer alan isimlerden bazıları ise: Ezgi Gör, Yıldıray Şahinler, Fatma Toptaş.

ANNEM ANKARA DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Annem Ankara dizisinin yayın tarihi henüz belli olmazken, dizinin çekimlerinin ağustos ayında başlayacağı konuşuluyor. Annem Ankara dizisi Kanal D ekranlarında yayına başlayacak.

ANNEM ANKARA DİZİSİ KONUSU NE?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 80'li yılların sonunda başlıyor, 90'lı yılların ilk yıllarında geçiyor ve senarist Başak Angigün'ün annesi Milli Eğitim Bakanı Özel Kalem Müdürü Zuhal Angigün'ün gerçek yaşam hikâyesini ele alıyor.

Annem Ankara dizisi ne zaman başlıyor? Annem Ankara dizisi oyuncuları!

Betül Cirit
Betül Cirit
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