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Amerikalı oyuncu AnnaLynne McCord, 2024'te maddi açıdan zor bir dönemden geçtiğini, kredi kartı borçlarını ödeyemeyeceğini öğrendiği günün öğleden sonrasında "Days of Our Lives" dizisinden rol teklifi aldığını söyledi. 39 yaşındaki oyuncu, Hollywood Hills Magazine'e verdiği röportajda bu dizinin kendisini "kurtardığını" anlattı.

SABAH KÖTÜ HABER, ÖĞLEDEN SONRA TEKLİF

McCord o günü şu sözlerle aktardı: "Bu büyülü yere gelme fırsatının bana sunulduğu gün çok tedirgin edici bir telefon almıştım. Kredi kartlarımı ödeyemeyeceğim söylendi. Bu sektörde çalışıyorsunuz ve bu insanı kendine getiriyor; çünkü en yüksek zirvede olabiliyorsunuz, sonra işler değişiyor."

Yıllarca yardım kuruluşlarıyla çalıştıktan sonra "İyi olacak mıyım?" sorusuyla yüz yüze kaldığını belirten oyuncu, aynı günün öğleden sonrasında dizinin oyuncu seçimi sorumlusu Marnie'nin kendisini aradığını anlattı. Kadroya katılmak isteyip istemediği sorulan McCord, "'Evet, istiyorum' dedim; onun asla bilemeyeceği kadar çok anlamda" ifadesini kullandı.

90210'UN NAOMİ'Sİ OLARAK TANINDI

McCord, gençlik dizisi "90210"da 2008-2013 yılları arasında canlandırdığı Naomi Clark karakteriyle ün kazandı. Oyuncu "Ugly Betty", "Greek" ve "Nip/Tuck" dizilerinde de rol almıştı.

YENİ ROLÜ EMMY ADAYLIĞI GETİRDİ

"Days of Our Lives"ta Cat Greene karakterine hayat veren oyuncu, bu rolle 2025'te Daytime Emmy Ödülleri'nde "Gelecek Vadeden Yetenek" dalında aday gösterildi. McCord adaylığını, "Days of Our Lives birçok açıdan bir yeniden başlangıç gibi geldi. 'Gelecek vadeden yetenek' kategorisindeydim; sanki yeniden doğuyordum" sözleriyle değerlendirdi.

People dergisinin aktardığına göre oyuncu, sette kendisini evinde ve bir ailenin içinde hissettiğini, rol arkadaşlarının özel hayatında da kendisine destek olduğunu söyledi.

McCord, ağustos ayında İngiliz ragbi oyuncusu Danny Cipriani ile Los Angeles'taki evlerinin bahçesinde, 81 davetlinin katıldığı bir törenle evlenmişti.