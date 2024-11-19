Ankara'ya kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

Ankara'da kar yağışı beklentisi artarken, vatandaşlar bu yılın ilk karının ne zaman düşeceğini merak ediyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte soğuyan hava, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının habercisi olabilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş yaşanması bekleniyor. Peki, Ankara'ya kar ne zaman yağacak? İşte detaylar!

ANKARA'YA KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN YAĞACAK?

Murat Acar, yağışlı sistemin bugün başladığını, asıl yarın ve hafta sonu kendisini göstereceğini dile getirdi. Yarın yağışların, Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli olacağını ifade eden Acar, "Cumartesi günü yağışlı sistem biraz daha kendisini gösterecek. Daha geniş bir alana yayılacak. Ege Bölgesi'nin kıyı Ege kesimi ile Akdeniz'de Antalya ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor. Yurtta görülecek kar yağışına ilişkin olarak da şunları kaydetti: "Şehir merkezlerinde kar yağışı beklemiyoruz. Sadece önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Hakkari'nin yüksekleri, Erzincan, Tunceli gibi şehirlerimizde kar ihtimali var. Yurdun iç ve batı kesimlerinde kar yağışı beklemiyoruz." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

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