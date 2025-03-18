Ankara SİNCAN su kesintisi! 18-19 Mart ASKİ Sincan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Sincan su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.03.2025 07:00:00

Tamir Tarihi: 18.03.2025 23:00:00

Detay: Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Siyah Lale Caddesi içerisinde yapılacak olan hat deplase çalışması sebebiyle planlı su kesinti yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Tandoğan mahallesi tamamı.