Ankara PURSAKLAR su kesintisi! 6 Mart ASKİ Pursaklar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
ASKİ Pursaklar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Pursaklar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Mart Ankara Pursaklar su kesintisi saatleri...
Pursaklar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 6.03.2025 13:00:00
Tamir Tarihi: 6.03.2025 18:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Funda caddesi içerisinde içme suyu şebeke hattı arizasi nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Mimar Sinan mahallesi bir kısmı