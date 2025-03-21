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Ankara ELMADAĞ su kesintisi! 21-22 Mart ASKİ Elmadağ su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara ELMADAĞ su kesintisi! 21-22 Mart ASKİ Elmadağ su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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ASKİ Elmadağ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Elmadağ ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Mart Ankara Elmadağ su kesintisi saatleri...

Elmadağ su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.03.2025 16:40:00

Tamir Tarihi: 21.03.2025 20:30:00

Detay: YENIPINAR MH HAYDAR MANAV CD İCERISINDEKI SU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESINTISI YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: Yenipınar Mahallesi

Ankara ELMADAĞ su kesintisi! 21-22 Mart ASKİ Elmadağ su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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