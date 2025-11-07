Ankara elektrik kesintisi! 7 Kasım Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'da çeşitli mahallelerde şebeke arızalarından kaynaklanan elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Çamlıtepe Mahallesi Cemal Gürsel Sokak bölgesinde meydana gelen arıza nedeniyle enerji kesilmiştir. Ekipler çalışmalarını sürdürmekte olup, enerjinin en kısa sürede yeniden verilmesi sağlanacaktır.

Yakupabdal Mahallesi Yakupabdal Sokak bölgesinde de benzer şekilde bir şebeke arızası bulunmaktadır. Bu bölgede de çalışmalar devam etmekte ve arızanın giderilmesi için gerekli işlemler yapılmaktadır.

Beytepe Mahallesi'nde Orhangazi Sokak, 1640. Sokak ve 5534. Sokak çevresinde şebeke arızası tespit edilmiştir. Ekipler bölgede onarım çalışmalarını sürdürmekte, enerji kesintisinin en kısa sürede giderilmesi planlanmaktadır.

Yaşamkent Mahallesi'nde 3222., 3272. ve 3038. Sokaklarda meydana gelen arızalar nedeniyle enerji kesintisi yaşanmaktadır. Çalışmalar devam etmekte olup, arızanın giderilmesinin ardından elektrik yeniden sağlanacaktır.

Kırkkonaklar Mahallesi'nde 3038., 386. ve 450. Sokaklarda da şebeke arızaları meydana gelmiştir. Bu bölgelerde yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji tekrar verilecektir.

Mutlukent Mahallesi'nde 450. Sokak ve Dumlupınar Sokak çevresinde şebeke arızası nedeniyle kesinti yaşanmaktadır. Ekipler bölgede aktif olarak çalışmakta ve en kısa sürede enerjinin sağlanması hedeflenmektedir.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde Dumlupınar Sokak, 2117., 2110., 2113., 2109., 2111., 2114., 2107., 2105., 2099., 2084., 2085., 2094., 2086., 2087. ve 2088. Sokaklarda şebeke arızaları tespit edilmiştir. Bu bölgelerde ekipler yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte olup, verilerin değişiklik gösterebileceği ve enerjinin en kısa sürede sağlanacağı bildirilmiştir.