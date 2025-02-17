Ankara elektrik kesintisi! 18 Şubat Keçiören, Beypazarı, Yenimahalle, Çankaya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'nın Keçiören, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde 18 Şubat 2025 tarihinde planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır. Bu kesintiler, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle sabah saat 09:00'dan akşam 17:00'ye kadar sürecektir. Vatandaşlar, elektrik kesintisi sırasında gerekli önlemleri alarak günlük yaşamlarını planlamalıdır.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi listesi için tıklayınız.