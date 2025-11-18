Haberler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da bir tabelaya asılarak çektiği fotoğrafla sosyal medyada akım başlatan genç kız, görüntülerin yayılmasının ardından yaptığı açıklamada, "O mevzu tamamen saçma bir şekilde patladı. Ben kimseye gidin fotoğraf çekinin demedim. Rezil ettiler akımı" diyerek akımın amacından saptığını ve gereksiz yere büyütüldüğünü söyledi.

Ankara'da bir tabelaya tutunarak poz verdiği fotoğrafla binlerce kişiyi peşinden sürükleyen genç kız, sosyal medyada büyüyen tartışmalar üzerine açıklama yaptı. Başlattığı akımın kısa sürede kontrolden çıktığını söyleyen genç kız, "O mevzu tamamen saçma bir şekilde patladı. Ben millete gidin fotoğraf çekinin demedim" şeklinde konuştu.

"REZİL ETTİLER AKIMI"

Akımın amacının dışına çıktığını belirten genç kız, özellikle tehlikeli pozların paylaşılmasından rahatsız olduğunu söyleyerek "Rezil ettiler akımı, gerek yok" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Feyyaz Yiğit açıkladı: Gibi'nin final kararının perde arkası ortaya çıktı

Gibi'nin final kararıyla ilgili gerçek neden ortaya çıktı
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi

Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
Sahnede talihsiz kaza: Çelik'in düştüğü anlar kameraya yansıdı

Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcının sahnede düştüğü anlar kamerada
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok

Osimhen hakkında taraftarı kahreden haber
ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı! İstanbul'da bir daire fiyatı

ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı!
Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu

Teşkilat'ın Hilal'i zoom yapan muhabirin kurbanı oldu
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi

Şehidimizin naaşı Türkiye'ye getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.