Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da bir tabelaya tutunarak poz verdiği fotoğrafla binlerce kişiyi peşinden sürükleyen genç kız, sosyal medyada büyüyen tartışmalar üzerine açıklama yaptı. Başlattığı akımın kısa sürede kontrolden çıktığını söyleyen genç kız, "O mevzu tamamen saçma bir şekilde patladı. Ben millete gidin fotoğraf çekinin demedim" şeklinde konuştu.

"REZİL ETTİLER AKIMI"

Akımın amacının dışına çıktığını belirten genç kız, özellikle tehlikeli pozların paylaşılmasından rahatsız olduğunu söyleyerek "Rezil ettiler akımı, gerek yok" dedi.