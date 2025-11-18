Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler
Ankara'da bir tabelaya asılarak çektiği fotoğrafla sosyal medyada akım başlatan genç kız, görüntülerin yayılmasının ardından yaptığı açıklamada, "O mevzu tamamen saçma bir şekilde patladı. Ben kimseye gidin fotoğraf çekinin demedim. Rezil ettiler akımı" diyerek akımın amacından saptığını ve gereksiz yere büyütüldüğünü söyledi.
Ankara'da bir tabelaya tutunarak poz verdiği fotoğrafla binlerce kişiyi peşinden sürükleyen genç kız, sosyal medyada büyüyen tartışmalar üzerine açıklama yaptı. Başlattığı akımın kısa sürede kontrolden çıktığını söyleyen genç kız, "O mevzu tamamen saçma bir şekilde patladı. Ben millete gidin fotoğraf çekinin demedim" şeklinde konuştu.
"REZİL ETTİLER AKIMI"
Akımın amacının dışına çıktığını belirten genç kız, özellikle tehlikeli pozların paylaşılmasından rahatsız olduğunu söyleyerek "Rezil ettiler akımı, gerek yok" dedi.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam