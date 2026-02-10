Ankara'da aile katliamı! Anne ve kızının cesedini aracıyla eşinin yanına götürmüş

Ankara'da bir şahıs, annesini, kızını ve boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenle cinnet getiren Recep Cengiz (35), annesi Azize Cengiz (57) ile kızı Azra Cengiz'i (8) tabancayla vurarak öldürdü. Cengiz, annesi ve kızının cansız bedenlerini 35 ASA 769 plakalı hafif ticari aracının bagajına koyarak eşinin yaşadığı eve gitti.

KARGOCU KILIĞINDA EŞİNİN EVİNE GELDİ

İddiaya göre kafasında kaskla kargocu kılığında boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Cengiz'in (25) ikamet ettiği eve gelen Cengiz, eşini de öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar etti.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ OLARAK ÇIKMIŞ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cenazeler, olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Saldırganın bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.