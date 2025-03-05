Ankara baraj doluluk oranları: 5 Mart Ankara'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? ASKİ baraj doluluk oranı nedir?

Vatandaşlar, Ankara baraj doluluk oranları hakkında güncel bilgi almak için ASKİ'nin resmi internet sitesini sıkça ziyaret ediyor. Barajlardaki su seviyesi, yaz aylarına hazırlık açısından büyük önem taşıyor. Peki, 5 Mart itibarıyla Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç?

ANKARA'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

ASKİ'nin son verilerine göre, 5 Mart 2025 itibarıyla Ankara baraj doluluk oranı yüzde 48 seviyelerinde bulunuyor. Son yağışlarla birlikte su seviyesinde bir miktar artış yaşanmış olsa da uzmanlar, su tasarrufu konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 5 Mart 2025 Çarşamba günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

ASKİ Baraj doluluk oranları için tıklayınız.