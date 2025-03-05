Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor

Kongrede konuşan Trump dünyanın dört gözle beklediği haberi verdi
Kongre salonunda ilginç olay! Uyarıları dinlemeyince salondan kovuldu

Kongre tarihinde bir ilk! Hareketine devam edince salondan kovuldu
Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun
Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz

Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz

Ankara baraj doluluk oranları: 5 Mart Ankara'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? ASKİ baraj doluluk oranı nedir?

Ankara baraj doluluk oranları: 5 Mart Ankara'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? ASKİ baraj doluluk oranı nedir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara baraj doluluk oranları, 5 Mart itibarıyla merak konusu oldu. Özellikle kış aylarında yeterli yağış alınıp alınmadığı ve Ankara'da su sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağı soruları gündeme geliyor. ASKİ'nin (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı son durum nedir?

Vatandaşlar, Ankara baraj doluluk oranları hakkında güncel bilgi almak için ASKİ'nin resmi internet sitesini sıkça ziyaret ediyor. Barajlardaki su seviyesi, yaz aylarına hazırlık açısından büyük önem taşıyor. Peki, 5 Mart itibarıyla Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç?

ANKARA'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

ASKİ'nin son verilerine göre, 5 Mart 2025 itibarıyla Ankara baraj doluluk oranı yüzde 48 seviyelerinde bulunuyor. Son yağışlarla birlikte su seviyesinde bir miktar artış yaşanmış olsa da uzmanlar, su tasarrufu konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 5 Mart 2025 Çarşamba günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

Ankara baraj doluluk oranları: 5 Mart Ankara'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? ASKİ baraj doluluk oranı nedir?

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

ASKİ Baraj doluluk oranları için tıklayınız.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Emeklilerin gözü kulağı zamda: 3 formül öne çıkıyor
img

İşte sezon sonunda Muslera'dan kaleyi devralacak isim
img

Oyun oynayan çocuklar, hiç unutamayacakları manzara ile karşılaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız

Halka mesajı var: O bölgeyi alıp sizi dolarlar içinde yüzdüreceğiz
Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz

Muhabirden kendisine tepki gösteren Hülya Avşar'a bomba yanıt
Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular

Oruç tutmaları olay oldu
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Resmi açıklama geldi: Cristiano Ronaldo kırbaçlanacak mı?

Ronaldo kırbaçlanacak mı?
PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın

Öcalan'ın silah bırakma çağrısına terör örgütünden en net yanıt geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.