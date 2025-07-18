Andy Byron kimdir? Andy Byron evli mi?

"ColdplayGate" olarak adlandırılan olay sonrası hem kariyeri hem de özel hayatı araştırılmaya başlanan Andy Byron, teknoloji sektöründe önemli başarılara imza atmış bir CEO'dur. Kamuoyunun merak ettiği Andy Byron evli mi? sorusu ise son olaylar sonrası daha da fazla gündeme gelmiştir. İşte Andy Byron'un biyografisi, ailesi ve son yaşanan skandalla ilgili tüm bilgiler…

ANDY BYRON KİMDİR?

Andy Byron, Astronomer Inc. adlı veri yönetimi ve yazılım şirketinin CEO'sudur. 2023 yılında bu göreve gelmiş ve liderliğinde şirket, Salesforce Ventures ve Bain Capital Ventures'tan milyon dolarlık yatırımlar almıştır. Daha önce Cybereason, Fuze ve Aveksa gibi teknoloji şirketlerinde üst düzey görevlerde bulunmuştur.

Astronomer şirketi, özellikle Apache Airflow temelli "Astro" platformu ile veri mühendisliği alanında öne çıkan çözümler sunmaktadır. Andy Byron, teknoloji sektöründe stratejik büyüme, küresel açılım ve yatırım yönetimi konularında başarılı liderlik örneği göstermiştir.

ANDY BYRON EVLİ Mİ?

Andy Byron evlidir. Eşi Megan Kerrigan Byron ile birlikte yaşamaktadır ve çiftin iki çocuğu bulunmaktadır.

Coldplay konseri

COLDPLAY KONSERİNDE NE OLDU?

2025 Temmuz ayında Boston'da düzenlenen Coldplay konserinde, Andy Byron'ın Astronomer şirketinin İnsan Kaynakları Direktörü Kristin Cabot ile yakın görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Olay "kiss cam" ekranına yansıyınca geniş yankı uyandırdı.