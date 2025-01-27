Andrea Minguzzi kimdir? İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğluna ne oldu?

Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy Salı Pazarı'nda korkunç bir saldırıya uğradı. Genç Minguzzi, iki çocuğun bıçaklı saldırısı sonucu göğsüne aldığı 5 bıçak darbesiyle ağır yaralandı ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Olayın detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Andrea Minguzzi kimdir? İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğluna ne oldu? Detaylar haberimizde...

ANDREA MINGUZZI KİMDİR?

Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi, İstanbul'da tanınmış bir restoranda çalışıyor ve gastronomi dünyasında önemli bir isim olarak biliniyor.

OLAY NE ZAMAN OLDU?

Kadıköy Salı Pazarı'nda gerçekleşen olay, Mattia Ahmet Minguzzi'nin arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için gittiği sırada yaşandı. Çevredekilerin ifadesine göre, Minguzzi ve arkadaşları alışveriş yaparken iki çocukla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle iki çocuk, Minguzzi'yi bıçakladı ve kanlar içinde yere yığılmasına neden oldu.

Saldırganlar tarafından göğsüne 5 bıçak darbesi alan genç çocuk, yerde hareketsiz yatarken tekmelendi. Çevredeki vatandaşlar hemen ambulans çağırırken saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Minguzzi'yi hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Minguzzi'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Andrea Minguzzi, İstanbul'da ünlü bir İtalyan restoranında şef olarak çalışıyor ve yıllardır gastronomi dünyasında başarılarıyla tanınıyor. Eşi Yasemin Akıncılar ise çellist olarak sanat dünyasında tanınan bir isim. Oğulları Mattia'nın maruz kaldığı bu acı olay, yalnızca ailesini değil, geniş bir çevrede üzüntü yarattı.