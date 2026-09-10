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1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı! Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular

1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı! Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular
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Göztepe, Trendyol Süper Lig’in ilk 4 haftasında kalesinde 11 gol görerek ligin en fazla gol yiyen takımı oldu. Sarı-kırmızılılar, geride bıraktığımız sezonun aynı haftasında sadece 1 gol yemişti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezona büyük bir hayal kırıklığıyla başladı. Yaz transfer döneminde kadrosunu birçok takviyeyle güçlendiren ve sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında mağlubiyet yaşamayan İzmir ekibi, aynı performansı lig maçlarına yansıtamadı.

GÖZTEPE EN ÇOK GOL YİYEN TAKIM

Sezona deplasmanda Samsunspor ile 3-3 berabere kalarak başlayan sarı-kırmızılılar, ikinci haftada sahasında Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu. Üçüncü haftada Galatasaray deplasmanından 3-2’lik yenilgiyle ayrılan Göztepe, son olarak da Gürsel Aksel Stadyumu’nda Gaziantep FK’ye 4-2 kaybetti. Böylece ilk 4 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen Göztepe, puan tablosunda 17. sıraya kadar geriledi. İlk 4 haftada kalesinde 11 gol gören sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol yiyen takımı oldu.

SADECE 1 GOL YEMİŞTİ

Stoilov yönetimindeki İzmir ekibi Göztepe, geçen sezonun ilk 4 haftasında ise kalesinde yalnızca 1 gol görmüştü.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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