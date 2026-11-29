Kaza, Yenidemir Mahallesi, Andırın- Kahramanmaraş il yolunun 13. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş merkez istikametinden Andırın yönüne seyir halinde olan 17 yaşındaki A.B.U yönetimindeki 46 AOJ 105 plakalı motosiklet, virajda karşı yönden gelen 80 KG 115 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu