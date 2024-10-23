Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir? İlk 4 madde değiştirilebilir mi?

Anayasa'nın ilk 4 maddesi neden değiştirilemez? Anayasa'nın 1, 2, ve 3 maddeleri nelerdir? Anayasa'nın dördüncü maddesinde ilk üç maddenin değiştirilemeyeceğini açıkça ifade eder. Zaman zaman Anayasa değişiklikleri gündeme gelse de, ilk dört madde bugüne kadar korunmuş ve değişmeden kalmıştır. Anayasa'nın ilk 4 maddesi değiştirilirse ne olur? Anayasa'nın 2. maddesi nedir?

ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİ NEDİR?

1. Devletin şekli:

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

2. Cumhuriyetin nitelikleri:

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

3. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti:

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı "İstiklal Marşı"dır.

Başkenti Ankara'dır.

4. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.