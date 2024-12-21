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Anadolu Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Anadolu Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
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Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Anadolu Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel kim olduğu merak ediliyor.Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel kimdir? Anadolu Rektörü Yusuf Adıgüzel kaç yaşında, nereli?

YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
İşte atama kararı:

Anadolu Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?


ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. YUSUF ADIGÜZEL KİMDİR?

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, 1995'te Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı'nda 1998'de 'Kültür Endüstrisi Ve Kitle Toplumunun Paradoksları' başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2004'te 'Kimliğin Korunmasında Ve Üretilmesinde Türk Derneklerinin Rolü: Almanya/Köln Örneği' başlıklı teziyle ise doktorasını tamamladı. Göç, iletişim, kent, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülük alanlarında çalışmalar yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Öğretim Üyesi ve Uygulamalı Sosyoloji Anabilimdalı Başkanı olarak çalışmaktadır. Kültür Endüstrisi, Almanya'daki Türk Kuruluşları, Almanya Türklerinde Dil Din Kimlik ve Göç Sosyolojisi başlıklarıyla yayımlanmış dört kitabı bulunmaktadır. Adıgüzel, evli ve üç çocuk babasıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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