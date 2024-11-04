Amedspor, yeni teknik direktörü Servet Çetin ile sözleşme imzaladı. 2024-2025 sezonunda Amedspor'u çalıştıracak olan Çetin'in kariyeri merak edildi. Amedspor yeni teknik direktörü Servet Çetin kimdir?

AMEDSPOR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ SERVET ÇETİN KİMDİR?

Servet Çetin, 1981 yılında Iğdır'da doğmuş eski milli futbolcudur. Çetin, futbol kariyerine 1999 yılında Kartalspor'da başladı. Ardından Göztepe ve Denizlispor gibi kulüplerde başarılı performanslar göstererek dikkat çekti. Özellikle Denizlispor ile UEFA Kupası'nda gösterdiği performans, ona Fenerbahçe kapılarını araladı.

2003 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Servet Çetin, kısa sürede ilk 11'de kendine yer buldu. İki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Çetin, Fenerbahçe formasıyla istikrarlı bir performans sergiledi. Ancak yaşadığı sakatlıklar ve takıma yapılan transferler nedeniyle bir süre kadro dışında kaldı. Milli takımda da Gökhan Zan ile birlikte defansın önemli isimlerinden biri olarak 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir grafik çizdi.

Servet Çetin, Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'a transfer oldu ve burada da önemli başarılar elde etti. Özellikle 2007-2008 sezonunda Galatasaray formasıyla şampiyonluk sevinci yaşadı. Galatasaray'ın eski stadı Ali Sami Yen'de attığı unutulmaz röveşata golü ile taraftarların hafızasında yer etti.

Galatasaray sonrası Eskişehirspor'a transfer olan Servet Çetin, burada da tecrübesiyle dikkat çekti. Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ise teknik direktörlük kariyerine adım atan Çetin, Rıza Çalımbay'ın Antalyaspor'daki yardımcısı olarak görev yaptı. Şimdi ise Amedspor'un başında başarı için mücadele edecek.