Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı - Haberler

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Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

AMASYA - Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Suluova'dan Oluz köyüne gitmek için yola çıkan Kadriye Aydoğdu yönetimindeki 05 ABD 813 plakalı işçi servisi Yıldızköy yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Olay yerine polis, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Genel

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