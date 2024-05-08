Amasya Belediyesi hangi parti? Amasya Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?

Amasya Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Amasya Belediyesi hangi parti? Amasya Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Amasya yerel seçim sonuçları!

AMASYA BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Amasya Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Turgay Sevindi %43.03 oy oranıyla 27.352 oy alarak birinci oldu. İkinci sırada Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Mehmet Uyanık %28.96 oy oranıyla 18.405 oy aldı. Üçüncü sırada ise Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Bayram Çelik %23.00 oy oranıyla 14.618 oy ile yer aldı.