Şarkıcı Alya Şahinler'in hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Camdaki Kız dizisinde yer alan Alya Şahinler'in hangi dizilerde oynadığı merak konusu oldu. Peki, Alya Şahinler kimdir? Camdaki Kız Laz Kızı kim? Alya Şahinler hangi dizilerde oynadı? Alya Şahinler İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

Alya Şahinler ilk olarak Jüri üyeliğini Mustafa Sandal, Demet Akalın, Gülben Ergen ve Fuat Güner'in yaptığı Rising Star yarışmasındaki şarkı performansıyla tanınmıştır. Camdaki Kız dizisiyle adından söz ettiren Alya Şahinler kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Alya Şahinler kimdir? Camdaki Kız Laz Kızı kim? Alya Şahinler hangi dizilerde oynadı? Alya Şahinler İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ALYA ŞAHİNLER KİMDİR?

Alya Şahinler, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nden mezun olmuştur. 2015 yılında yayınlanan ses yarışması Rising Star'a katılan Alya Şahinler, şarkı performansıyla jüri üyelerinden tam puan almıştır. Yurt dışında yabancı dil ve müzik üzerine eğitim almış daha sonra Türkiye'ye gelerek oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Cem Yılmaz ile reklam filminde oynayan genç sanatçı, Öğretmen Kemal dizisindeki rolüyle kameralar karşısına geçmiştir. Şimdilerde Kanal D'nin sevilen dizisi Laz Kızı rolüyle adından söz ettirmektedir.