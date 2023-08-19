Altına Hücum filmi oyuncuları kim? Altına Hücum filmi konusu, oyuncuları ve Altına Hücum özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Altına Hücum filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Altına Hücum konusu, özeti ve Altına Hücum oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Altına Hücum filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Altına Hücum filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Altına Hücum filmini izleyecek olanların merak ettiği Altına Hücum konusu nedir, Altına Hücum oyuncuları kimler ve Altına Hücum özeti gibi konuları inceliyoruz.

ALTINA HÜCUM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mahmut ve Osman köy köy dolaşıp köye baz istasyonu kurma bahanesi ile köyün zengin ailelerin kızlarını evlenme vaadi ile kandırır ve altınları çalıp ortadan kaybolurlar. Bu seferki planlarını da devreye sokarken işler istedikleri gibi gitmez. Mahmut, köyün güzel kızı Sonay'ın babasının çok altını olduğunu duymuş hedefini buna göre belirlemiştir.Ama Sonay Osman'ın dikkatsizliği sayesinde Mahmut'un ne yapmak istediğini anlar ve ona oyun oynar. Mahmut'u altın peşine sağa sola koşturur sonunda da yakalatır.

YAPIM YILI: 2022

TÜR: Komedi

YÖNETMEN: Hasan Doğan

OYUNCULAR: Toygan Avanoğlu, Serenay Aktaş, Ali Rıza Tanyeli,Orçun Kaptan