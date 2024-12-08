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ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ İZLE! Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni canlı izleme linki var mı?

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ İZLE! Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni canlı izleme linki var mı?
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Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nin canlı izleme linki araştırılıyor. Bu prestijli organizasyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Canlı yayın linki ve detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Bu yıl 50. kez düzenlenen törende, televizyon ve müzik dünyasının başarılı isimleri ödüllerini alacak. Sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel üstlenirken, gecede Hande Yener ve Erol Evgin gibi ünlü sanatçılar özel performanslar sergileyecek. Ayrıca, ödüller jüri ve halk oylamasıyla belirleniyor ve bu yılki jüri üyeleri arasında Ediz Hun, Şerif Sezer ve Ferhat Göçer gibi isimler yer alıyor. Peki, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni canlı izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA?

Pantene 50. Altın Kelebek Ödül Töreni saat 19.00'da Teve2, D-Smart ve Dream Türk ve 19.30'dan itibaren Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlayacak.

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ İZLE! Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni canlı izleme linki var mı?

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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