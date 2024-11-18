Altın Kelebek ne zaman 2024? Altın Kelebek ödülleri hangi tarihte ve hangi kanalda?

Altın Kelebek ödüller ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı birçok kişi tarafından araştırılıyor. 2024 Altın Kelebek ödülleri oylaması ve hangi tarihte olacağı merak ediliyor. Altın Kelebek ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ NE ZAMAN 2024?

Altın Kelebek Ödülleri, 8 Aralık'ta Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek törenle sahiplerine sunulacak.

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ SUNUCUSU KİMLER?

Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ni, Cem Davran ve Çağla Şıkel birlikte sunacak.

Altın Kelebek Ödülleri'nde, 3 Ekim 2023 ile 21 Ekim 2024 tarihleri arasında televizyon, eğlence ve müzik dünyasında öne çıkan adaylar oylanacak. İlk halk oylamasının sonuçlanmasının ardından, her kategoriden en fazla oyu alan 10 aday ikinci aşamaya geçecek.