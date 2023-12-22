Alper Taşdelen kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Alper Taşdelen kaç yaşında, nereli? Alper Taşdelen biyografisi!

Alper Taşdelen Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Alper Taşdelen kimdir? Alper Taşdelen kaç yaşında, nereli? Alper Taşdelen biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Alper Taşdelen kimdir? Alper Taşdelen kaç yaşında, nereli? Alper Taşdelen biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ALPER TAŞDELEN KİMDİR?

Alper Taşdelen, 1974 yılında Ankara Çankaya'da doğdu.

Çankaya İlkokulu ve TED Ankara Koleji'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. ABD'de Columbia Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yaptı.

New York eski Belediye Başkanı David Dinkins'tan "Çağdaş Belediyecilik ve Kent Yönetimi" dersi alarak, ders tezini "Kent Kalkınmasında Çağdaş Belediyeciliğin Rolü" konusunda yazdı.

1996'da Sosyalist Enternasyonel'in 20. Kongresi'ne "en genç delege" olarak Erdal İnönü ve Deniz Baykal ile birlikte CHP delegesi olarak katıldı.

Kanal D'de diplomasi ve siyaset muhabiri olarak iki yıl "gazetecilik" yaptı.Başbakan Bülent Ecevit'in kurduğu 57. Hükümet Dönemi'nde "Başbakan Müşavirliği" görevini üstlendi.

Ardından özel sektöre geçti ve on yıl çalıştığı Petrol Ofisi A.Ş.'de en son "Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı" görevini yürüttü.

2011 Genel Seçimleri'nde "CHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı" olarak seçimlere katıldı.

30 Mart 2014 yerel seçiminde CHP'den Çankaya Belediye Başkan adayı oldu.Dış politika ve siyaset alanlarında gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Ankara Çankaya İlçe Belediye Başkan adayı oldu.

Alper Taşdelen, evli ve iki çocuk babasıdır.