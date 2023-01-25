Çok sevilen ve büyük kitlelere hitap eden Alper Rende ve sevgilisi Betül Çakmak'ın ayrıldığı ileri sürüldü. Peki, Alper Rende Betül Çakmak ayrıldı mı? İşte detaylar…

Youtube paylaşımları ile milyonların beğenisini kazanan Alper Rende Betül Çakmak ikilisi son gülerde ayrılık konusu ile gündeme geldi. Peki, Alper Rende Betül Çakmak ayrıldı mı?

ALPER RENDE BETÜL ÇAKMAK AYRILDI MI?

2019'a Betül Çakmak'a evlenme teklifinde bulunan Alper Rende, sevgilisinden "Evet" almıştı. Alper Rende tarafından yayınlanan son Youtube videosunda sevgilisi Betül Çakmak ile barıştıkları ifade edilmişti. Çiftin takipçileri de ikilinin barışacaklarına olan inançlarını yorumlarda ifade ettiler.