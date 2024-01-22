Alper Gezeravcı ne zaman dönecek? Alper Gezeravcı döndü mü?

Türkiye, astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla adım adım takip ediyor. Alper Gezeravcı'nın yolcuğu ne zaman bitecek merak konusu oldu. Arama motorlarında Türk astronotun Türkiye'ye dönüş tarihi sorgulatılıyor. Peki, Alper Gezeravcı ne zaman dönecek? Alper Gezeravcı döndü mü? Detaylar haberimizde...

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN DÖNECEK?

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

ALPER GEZERAVCI NEDEN UZAYA GİDİYOR?

1.5 gün sürecek yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak olan Gezeravcı ve 3 takım arkadaşı, 14 günlük süreçte 13 bilimsel deneye imza atacak. Gezeravcı biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda deneyler gerçekleştirecek ve çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.