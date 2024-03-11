Alparslan İlgün kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Evren Belediye Başkan Adayı Alparslan İlgün kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Evren Belediye Başkan Adayı Alparslan İlgün kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Alparslan İlgün kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Evren Belediye Başkan Adayı Alparslan İlgün nereli? Detaylar haberimizdedir…

ALPARSLAN İLGÜN KİMDİR?

Alparslan İlgün, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Evren Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.