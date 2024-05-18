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Allah Yazdıysa Bozsun filmi oyuncuları kim? Allah Yazdıysa Bozsun filmi konusu ne? Allah Yazdıysa Bozsun ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Allah Yazdıysa Bozsun filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Allah Yazdıysa Bozsun konusu, özeti ve Allah Yazdıysa Bozsun oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Allah Yazdıysa Bozsun filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Allah Yazdıysa Bozsun filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Allah Yazdıysa Bozsun filmini izleyecek olanların merak ettiği Allah Yazdıysa Bozsun konusu nedir, Allah Yazdıysa Bozsun oyuncuları kimler ve Allah Yazdıysa Bozsun özeti gibi konuları inceliyoruz.

ALLAH YAZDIYSA BOZSUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Allah Yazdıysa Bozsun, rüyasında arkadaşının nişanlısıyla evlendiğini gören genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Irmak, aşkta yüzü gülmeden 30'lu yaşlarına gelen genç bir kadındır. Onun hayatı, ilk defa kaldığı bir evde yastığının altına anahtar koymasıyla bambaşka bir hal alır. Rüyasında en yakın arkadaşı olan Eliz'in nişanlısı Burak ile evlendiğini gören Irmak, bu korkunç rüyayı aklından çıkarmaya çalışır. Ancak rüyada gördüklerinin akabinde Irmak kendisini beklenmedik durumların içinde bulur.

ALLAH YAZDIYSA BOZSUN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Barış Yöş

Yapım Yılı: 2022

Türü: Romantik Komedi

Oyuncular: Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk, Öznur Serçeler

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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