Geçtiğimiz aralık ayında nikah masasına oturan Umut Evirgen ile Alina Boz'un mutlu birlikteliği sürüyor. Uzun süredir hamilelik iddialarıyla gündemden düşmeyen Boz hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Alina Boz hamile mi?

ALİNA BOZ HAMİLE Mİ?

Düğün sonrası yer aldığı projelerde sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Alina Boz'un hamile olduğu iddia edilmişti.

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili "Şimdilik gündemimizde yok, zamanı gelince tabii ki inşallah" açıklamasında bulunmuştu.

Uzun zamandır hamilelik iddialarıyla gündemden düşmeyen Alina Boz'dan yalanmalama gelirken, eşi Umut Evirgen konuya dair ilk kez konuştu.

Umut Evirgen, "Alina 48-49 kilo görmüyor musunuz? Arkadaşlar evlenirken 'Hamile diye evleniyor' dediniz. 12 ay oldu yani. Olsa doğardı herhalde" ifadelerini kullandı.

Evirgen, muhabirlerin "Öyle bir düşünceniz var mı peki şu anda?" sorusuna da "Erkek tarafı her zaman ister, hanım tarafını bekliyoruz" diye yanıt verdi.