Ali Turap kimdir? Galatasaray Ali Turap Bülbül kaç yaşında, mevkiisi ne?

Galatasaray, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan maç saat 17.00'de başladı. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturuyor. Galatasaray'da sağ bekte yer alan Ali Turap dikkatleri çekti. Peki, Galatasaray Ali Turap Bülbül kaç yaşında, mevkiisi ne?

ALİ TURAP KİMDİR?

Doğum : 25 Ocak 2005 (18 yıl yaşında), Düzce, Türkiye

-Ali Turap Bülbül, Süper Lig kulübü Galatasaray'da sağ bek olarak oynayan Türk profesyonel bir futbolcudur.

Transfermarkt verilerine göre hem sağ bek hem de merkez orta sahada görev yapabilen genç futbolcu Ali Turap'ın piyasa değeri 150 bin euro. Daha önce kariyerinde 15 maça çıkan Ali Turap'ın golü bulunmazken, 3 asisti bulunuyor.