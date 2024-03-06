Ali Mustafa Çelik kimdir? CHP Tunceli Belediye Başkan Adayı Ali Mustafa Çelik kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Tunceli Belediye Başkan adayı ise Ali Mustafa Çelik oldu. Ali Mustafa Çelik kimdir? Ali Mustafa Çelik nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALİ MUSTAFA ÇELİK KİMDİR?

Ali Mustafa Çelik 1969 Tunceli doğumludur. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü mezunudur. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans yapmıştır. Yüksek Lisans eğitiminde ' Sivil Toplum Kuruluşlarının Eğitim Sürecine Katılımı, Eğitimde Yönetişim Süreci 'adlı çalışmayı yapmıştır. Yine Yüksek Lisans eğitimi sonucunda ' Başarı, Kişilik, ve Temsil Yeteneği ' kriterlerine göre dereceye girmiş ve Çin İnsan Kaynakları Yönetimini incelemek üzere, Çin' de bir dizi seminerlere katılmıştır. Ankara Devlet Yabancı Diller Eğitim Merkezinde Fransızca eğitimi almıştır. Eskişehir Yunus Emre Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde öğretmenlik hayatına başlamıştır. Daha sonra Tunceli Namık Kemal Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde öğretmen, müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Eskişehir' de Eğit-Der ve Eğit-Sen kuruluş çalışmalarına katılmış ve uzun yıllar aktif sendikal çalışmalar yürütmüştür. 2020 – 2023 Yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli İl Başkanlığı ve Kurultay Delegeliği yapmıştır. 2023 Yılı İl Kongresinde tekrar Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli İl Başkanlığına ve Kurultay Delegeliğine seçilmiştir. 2015 – 2018 ve 2023 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli İli Milletvekili aday adayı olmuştur. Halen Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli İl Başkanı ve Kurultay Delegesi görevlerini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olup 2018 yılında emekli olmuştur.