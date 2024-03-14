Ali Keser kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Sultanhisar Belediye Başkan adayı Ali Keser kaç yaşında, nereli?
Ali Keser kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın- Sultanhisar Belediye Başkan adayı Ali Keser kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Aydın -Sultanhisar Belediye Başkan adayı olan Ali Keser hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ali Keser'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ali Keser kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Sultanhisar Belediye Başkan adayı Ali Keser kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ALİ KESER KİMDİR?
Ali Keser, Yeniden Refah Partisi Aydın- Sultanhisar Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Aydın - Sultanhisar Belediye Başkan adayı Ali Keser esnaftır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.